Tiroteio faz um morto e vários feridos na Holanda. Polícia admite terrorismo

Um tiroteio no metro de superfície na cidade de Utrecht, na Holanda provocou vários feridos e, pelo menos um morto, de acordo com a agência de notícias daquele país. A polícia admite poder tratar-se de um ataque terrorista e como tal as autoridades decretaram até às 18.00 horas o nível 5 (o mais alto) de ameaça naquela província. Ou seja, a Holanda está em alerta máximo, pela primeira vez na sua história.

De acordo com o jornal holandês De Telegraaf, as forças policiais tiveram de interromper a greve que estava em curso para acorrer ao local, onde se encontra a unidade de contraterrorismo e, pelo menos, três helicópteros a sobrevoar o local. Segundo o Algemeen Dagblad (AD), a polícia está à procura de um Renault Clio vermelho, que se encontra numa zona da cidade chamada de Tichelaarslaan, que se suspeita ter sido usado pelo atirador se colocar em fuga. Uma grande operação da unidade contraterrorismo está em marcha na naquele bairro.

O AD avança que o tiroteio registou-se por volta das 10.45 horas, com um número ainda não determinado de pessoas a dispararem sobre o metro de superfície, registando-se uma caça ao homem naquela cidade da Holanda, estando encerrado todo o perímetro em volta do local do crime.

Os feridos foram já transportados para o hospital, não tendo ainda sido contabilizado o número exato de feridos. Segundo testemunhas no local, uma mulher foi atingida com uma bala no peito, mas não há notícias sobre o seu estado. A agência de notícias holandesas avançou que há uma vítima mortal, que estará junto à linha do metro de superfície coberta por um lençol.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, que se encontra em Haia já comentou a a situação considerando ser "preocupante" o que se passa em Utrecht, tendo ainda anunciado a constituição de um gabinete de crise.

Em Utrecht há vários edifícios fechados, entre os quais as mesquitas, estando também em alerta o aeroporto Schiphol, em Amesterdão. Além disso, as escolas estão fechadas, com os alunos lá dentro, até que o suspeito ou suspeitos não seja capturado.

Jan van Zanen, presidente da Câmara de Utrecht, afirmou que a prioridade neste momento é tratar dos feridos de um "incidente horrível e grave".

Entretanto, uma testemunha do tiroteio citada pelo jornal NRC explica que viu alguém "disparar com uma grande arma". "Eu estava na parte detrás do comboio e ele ia atirando, parecendo estar a apontar para as pessoas que estavam sentadas nos bancos". Ainda segundo a mesma fonte, "o maquinista demorou a abrir as portas e dois rapazes que estavam ao meu lado partiram uma janela ao pontapé e por isso conseguimos fugir".