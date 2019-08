Tiroteio em centro comercial causa 19 mortos. Suspeito de 21 anos detido

O tiroteio numa loja da Walmart, num centro comercial em El Paso, no Texas, EUA, causou pelo menos 19 mortos, avança a televisão NBC, que diz ter confirmado a informação com múltiplas fontes oficiais. Pelo menos mais 40 pessoas foram também atingidas no Ciela Vista Mall e estão nos hospitais da região, com as autoridades a pedirem dádivas de sangue. O incidente ocorreu durante a manhã no Texas (final da tarde em Portugal) e, segundo a polícia, está resolvido com a detenção de um suspeito. Este homem de 21 anos e residente na zona de Dallas terá entrado e começado a disparar sobre as pessoas.

"Neste momento descartamos que existam vários atiradores", disse o sargento Robert Gomez, porta-voz do departamento de polícia de El Paso aos jornalistas. Não adiantou números de vítimas fatais ou de feridos.

"É uma tragédia absoluta", disse a autarca de El Paso, Dee Margo, à KTSM, uma televisão local.

Donald Trump também reagiu através do twitter, falando em "terrível tiroteio" e "muitos mortos".

Segundo adiantou o jornal El Paso Times logo após a tragédia, pelo menos 30 pessoas foram atingidas. A rede de notícias local KTSM informa que uma pessoa que trabalha num supermercado ao lado teria visto um homem entrar na loja e abrir fogo.

"Dirigi-me para a saída. Vi um homem com uma t-shirt negra e umas calças camufladas e que empunhava o que parecia ser uma espingarda. Apontava às pessoas e disparava diretamente sobre elas. Vi três ou quatro caírem por terra", disse uma mulher que se dirigia para o supermercado à Fox News.

A polícia de El Paso pede aos cidadãos para se manterem longe do local e montou um centro de contacto noutro ponto da cidade. Também a agência federal responsável pelo controlo de armas, explosivos, tabaco e álcool (ATF) de Dallas anunciou que se iria deslocar a El Paso para auxiliar.

Na passada terça-feira, duas pessoas foram mortas e um polícia ferido num supermercado da cadeia Walmart no Mississipi. E no domingo, três pessoas, incluindo um rapaz de seis anos, morreram quando um atirador de 19 anos abriu fogo durante um festival de gastronomia de Gilroy na Califórnia, a sul de San Francisco.