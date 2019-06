Tiroteio em bar no Rio de Janeiro causa pelo menos quatro mortos e um ferido

O Corpo de Bombeiros local informou que um número desconhecido de pessoas foi transportado para os hospitais por moradores após o incidente na noite de sábado, sem detalhar o estado das vítimas.

As autoridades não forneceram um motivo para o tiroteio, mas grande parte da violência no Brasil está relacionada com atividades de gangues.

O Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do país, enfrenta diariamente tiroteios.

O Brasil figura entre um grupo de dez países em todo o mundo com o pior registo no que respeita a taxa de homicídios, de acordo com os últimos dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.