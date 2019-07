May a Corbyn: "Aceitei que o meu tempo chegou ao fim, talvez deva fazer o mesmo"

Do "James Bond do Estoril" às "orgias canibais" da Papua. Como Boris vê o mundo

Na última sessão de perguntas e respostas no Parlamento britânico, Theresa May anunciou que irá continuar a ser deputada depois de deixar a liderança do governo. "Esta manhã, tive encontros com ministros e outros. Esta tarde, terei um encontro com a rainha. Depois disso, continuarei com os meus deveres desta Câmara, como backbencher [deputados que não têm lugar no governo], como deputada por Maidenhead", afirmou.

A primeira questão na sessão de perguntas e respostas aos primeiros-ministros é tradicionalmente sobre a agenda deles para o resto do dia, tendo sido no passado respondido com humor por Tony Blair ou David Cameron, que também deixaram o cargo a uma quarta-feira depois da sessão de perguntas e respostas no Parlamento.

"Esta manhã, tive encontros com ministros e outros. Além dos meus deveres nesta Câmara, não terei mais reuniões do género hoje ou em qualquer outro dia", disse Blair a 27 de junho de 2007, lembrou o The Guardian. A 13 de julho de 2016, Cameron atualizou a piada: "Além de um encontro esta tarde com a sua majestade a rainha, o resto do meu dia é incrivelmente leve".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No final do debate, May lembrou que é deputada desde 1997 e será a primeira vez em 21 anos que não estará nas filas da frente da Câmara dos Comuns, reservada a membros de governo. Antes de assumir o cargo de primeira-ministra, May foi por exemplo secretária de Estado para as Mulheres e a Igualdade ou ministra do Interior. Dizendo ter respondido a mais de 4500 perguntas no Parlamento, May explica que está desejosa, no futuro, de ser quem faz as perguntas, lembrando que o seu "dever para servir os seus eleitores continuará a ser a sua maior ambição".

Frente a frente com Jeremy Corbyn

O líder da oposição, Jeremy Corbyn, começou por louvar o "serviço público" de May, dizendo contudo esperar que a primeira-ministra continue com esse "serviço público" desde o backbench para o ajudar a opor-se aos planos imprudentes do seu sucessor.

Depois, Corbyn enumera tudo aquilo que aumentou nos últimos anos (acompanhado por um coro a dizer "up" sempre que ele usa a palavra): desde a pobreza infantil, ao crime violento, passando pelo número de sem abrigos ou o de pessoas que recorrem aos bancos alimentares.

May fala do positivo nos últimos anos, desde o número de pessoas que têm empregos pela primeira vez, das crianças que vão à universidade, ou do número de proprietários de casa que aumentou.

Antes, a primeira-ministra teve tempo para atacar Corbyn, arrancando risos do Partido Conservador. Usando uma expressão que o líder trabalhista tinha usado, disse que é bom ver os Tories felizes e esperançosos, acrescentando: "Não podemos dizer o mesmo do Labour."

Última sessão de perguntas e respostas de May. © Reuters TV

May diz ainda que está orgulhosa de muitas coisas que fez, incluindo dar mais dinheiro para o sistema nacional de saúde. E acusa Corbyn de usar dados falsos nos seus debates. "Temo que os nossos sucessos não têm sido o que deviam, dado a quantidade de notícias falsas que ele usa desde o seu lugar."

Corbyn defende ainda que Johnson não tem qualquer mandato para ser primeiro-ministro, defendendo que ele tem que convocar eleições antecipadas. A primeira-ministra defende que não, criticando-o depois por não ter cumprido as promessas da sua campanha.

May convida Corbyn a demitir-se

May deixa um último recado a Corbyn: "Como uma líder partidária que aceitou quando o seu tempo chegou ao fim, talvez você deva fazer o mesmo".

Contudo, a BBC lembra que o antecessor de May, David Cameron, fez o mesmo há três anos. E que Corbyn ainda continua no cargo. "Pode ser do interesse do meu partido que ele se sente ali [no lugar de líder da oposição], mas não é do interesse nacional, e diria, por amor de Deus, homem, vá-se embora".

Mais à frente no debate, o ex-deputado trabalhista (atualmente independente) Ian Austin disse que concorda com May e que Corbyn devia demitir-se. Mais, que a "grande maioria" dos deputados trabalhistas também concordam.

O debate com os deputados ficou marcado quer pelos tributos a May, da parte do Partido Conservador, como de ataques da oposição não só à primeira-ministra cessante, mas também ao seu sucessor. O deputado Kevin Brennan, por exemplo, disse que os presidentes norte-americanos de saída podem perdoar pessoas. E questionou se ela iria perdoar Boris Johnson por ter sabotado o seu governo em nome das suas próprias ambições. "O meu sucessor vai continuar a empreender as políticas que melhoraram a vida das pessoas deste país", respondeu, dizendo também que está desejosa de dar o seu apoio total ao próximo primeiro-ministro desde o cargo de deputada.

Questionada pela deputada trabalhista Ruth Cadbury sobre se está satisfeita por entregar o poder a Boris Johnson, que acusa de "demonizar os muçulmanos", May responde que está satisfeita de passar a pasta ao novo primeiro-ministro com quem trabalhou no seu governo, que foi eleito com base no manifesto conservador e que quer garantir que aquilo que os britânicos votaram será cumprido, referente ao Brexit.

Quando a questionaram sobre que conselho quer dar ao sucessor, May acaba por não responder, mas das bancadas ouve-se gritos de "watch your back", algo como toma cuidado com as pessoas à tua volta, noutra referência à suposta sabotagem de Johnson.

Quando a nova líder dos Liberais Democratas, Jo Swinson, eleita esta semana, disse que é uma inspiração para jovens do país verem mulheres em cargos de poder. E perguntou a May que conselho ela tem para os homens que acham que podem fazer um trabalho melhor, mas não estão preparados para fazer o trabalho.

A primeira-ministra disse que as mulheres devem ser elas próprias e congratulou Swinson pela eleição. Depois, lembrou que quase todos os partidos com assento Parlamentar, até o grupo independente, já tiveram mulheres na liderança. A exceção, é o Labour, lembrou.

Segundo a Sky News, esta foi a mais longa sessão de perguntas e respostas do mandato de May, tendo ultrapassado uma hora. Os deputados conservadores, assim como os dos DUP, dos liberais-democratas e os independentes, aplaudiram de pé quando se foi embora.

O adeus à rainha e novo governo até às 22.00

Depois da última sessão de perguntas e respostas de May no Parlamento e de um pequeno discurso frente ao número 10 de Downing Street (onde estão dezenas de jornalistas), a ainda primeira-ministra segue para o Palácio de Buckingham para uma reunião com a rainha às 14.00, onde apresentará oficialmente a demissão e indicará a escolha do Partido Conservador para a substituir à frente do governo britânico.

Os media frente ao número 10 de Downing Street. © EPA/VICKIE FLORES

Pelas 15.00 será a vez de Boris Johnson ir ter com Isabel II, que exceto uma surpresa de última hora -- a rainha pode exigir que seja submetido a uma votação nos Comuns -- o indigitará primeiro-ministro. Será o 14.º chefe de governo do seu reinado e o 10.º do Partido Conservador.

Pelas 16.00, Boris Johnson deverá chegar ao número 10 de Downing Street, onde falará pela primeira vez ao país enquanto primeiro-ministro. Seguirá depois para a Câmara dos Comuns, para várias reuniões, prevendo-se ainda hoje o início da remodelação governamental -- segundo o The Guardian, espera ter pelo menos 12 novos ministros nomeados até às 22.00.

O futuro de Theresa May

Theresa May e o marido, Philip, quando entraram pela primeira vez no número 10 de Downing Street, a 13 de julho de 2016. © ARQUIVO REUTERS/Peter Nicholls

Entretanto, a ex-primeira-ministra já terá voltado para a sua casa no seu círculo eleitoral de Maidenhead, em Berkshire.

"No Reino Unido, quando sais, não perdes apenas o emprego, mas também a casa de um dia para o outro e a capacidade de te apresentares como algo", disse o ex-primeiro-ministro Gordon Brown, citado pela BBC; acerca da experiência do dia da saída. "É bastante dramático", acrescentou.

May manterá a segurança que tinha até agora, incluindo o motorista e o carro oficial, e continuará a ser deputada (exceto se decidir deixar esse cargo). Como deputada, terá um salário anual de quase 80 mil libras, menos de metade do salário como primeira-ministra.

Dois dos seus antecessores, Tony Blair e Gordon Brown, publicaram livros sobre a sua passagem por Downing Street, tal como o próprio David Cameron -- a ideia era a sua autobiografia só ser publicada depois do Brexit, mas apesar da extensão do prazo até 31 de outubro, a editora mantém o seu lançamento para setembro.