Tempestade em Madrid. Automóveis são levados pela água nas ruas

A cidade de Madrid foi assolada esta segunda-feira por uma tempestade que está a provocar grandes danos. A chuva caiu de forma tão intensa que formou autênticos rios em algumas artérias, com automóveis e motos a serem arrastados pela água.

As autoridades espanholas têm usado as redes sociais para deixar alertas. Há várias estradas que estão intransitáveis, completamente alagadas. De acordo com os relatos de testemunhas, a carga de água foi repentina e muito forte.

Além de chuva forte, caiu também granizo, com os madrilenos a serem surpreendidos pelo tamanho das pedras que caíram.

Além de danos materiais, até agora não há registo de vítimas. De acordo com a imprensa espanhola, o centro de emergência 112 está a receber numerosos pedidos de ajuda em vários locais relacionados com as fortes chuvas. Os bombeiros também se deslocam para os locais afetados e trabalham para resolver várias inundações, quedas de árvores e outros problemas com equipamentos.