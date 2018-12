Supremo Tribunal toma decisão que pode libertar Lula da Silva

O pedido entrou no Supremo Tribunal Federal pela mão do PC do B - um dos dois partidos comunistas do Brasil - e teve decisão favorável esta tarde pela mão do juiz Marco Aurélio Mello.

Determinou o magistrado que deve ser suspensa a prisão de todos aqueles que foram condenados em segunda instância e por isso ainda aguardam decisão de instâncias superiores. Este é o caso de Lula da Silva, que, com base nesta decisão - ainda provisória - poderá ser libertado da cadeia de Curitiba, onde está preso desde 7 de abril.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, o advogado do ex-presidente brasileiro, Cristiano Zanin, disse que vai pedir nesta quarta-feira à Justiça Federal, em Curitiba, a libertação de Lula.

"É uma decisão muito importante porque restabelece o que consta do texto constitucional", disse Zanin, citado pela Folha.