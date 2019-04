Bomba artesanal desativada perto do aeroporto de Colombo

Português que morreu no Sri Lanka é de Viseu e estava em lua-de-mel

Uma fonte policial disse à agência de notícias France-Presse que uma bomba artesanal foi encontrada no final do domingo numa estrada que liga o terminal principal do aeroporto, que permanece aberto sob fortes medidas de segurança, após os ataques de domingo terem custado pelo menos 290 mortos, incluindo um cidadão português.

As oito explosões provocaram ainda 500 feridos.

As autoridades do Sri Lanka detiveram no domingo mais cinco pessoas por suspeita de envolvimento na vaga de atentados, aumentando para 13 o número de detidos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A capital do país, Colombo, foi alvo de pelo menos cinco explosões: em quatro hotéis de luxo e uma igreja.

Duas outras igrejas foram também alvo de explosões, uma em Negombo, a norte da capital e onde há uma forte presença católica, e outra no leste do país.

A oitava e última explosão teve lugar num complexo de vivendas na zona de Dermatagoda.

As primeiras seis explosões ocorreram "quase em simultâneo", pelas 08:45 (03:15 em Portugal), de acordo com fontes policiais citadas por agências internacionais.

As primeiras investigações apontam para bombistas suicidas na origem de, pelo menos, seis das explosões.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros já lamentaram os ataques e manifestaram pesar pela morte do cidadão português.