"Sozinho em Casa" está de volta pela mão da Google e é um sucesso

Há 28 anos o filme "Sozinho em Casa" deu a conhecer Kevin McCalister, um rapaz que via a família partir de férias e ficava só em casa, em disputa com dois assaltantes desastrados. É um dos maiores sucesso de sempre entre os filmes de Natal e agora o ator Macaulay Culkin retomou o papel da personagem num novo filme, "Home Alone Again with the Google Assistant". Sim, não é bem um filme como o original mas antes uma promoção do Google Assistant (Assistente do Google) que está a conquistar a internet: publicado esta quarta-feira já tem mais de 5,5 milhões de visualizações no youtube, companhia do universo Google.

O vídeo apresenta um Kevin moderno, mais velho, que mostra o que acontece quando descobre que tem a casa toda à sua disposição e o Google Assistant ao seu lado. No pequeno filme de um minuto, o novo Kevin adiciona loção para a barba à sua lista de compras, define uma rotina personalizada, a "Operação Kevin", para trancar a porta e acender as luzes, entre outras atividades caseiras que é possível definir com a ajuda do Google Assistant.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A promoção pretende mostrar como o Google Assistant ajuda com as compras online, pagamentos de contas, lembretes e controlo da residência. Este produto é um assistente virtual, com inteligência artificial, desenvolvido pelo Google e que está disponível para dispositivos móveis e computadores.