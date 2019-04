Soldados usam imagem de Corbyn para fazer tiro ao alvo

São 26 segundos onde se veem quatro militares britânicos a praticar com as suas armas no que será uma carreira de tiro em Cabul, no Afeganistão. No final, a câmara aproxima-se do alvo, uma esburacada imagem de Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, com a frase 'happy with that' ('estás contente', traduzido para português) escrita por cima. Um vídeo de snapchat que tem sido muito partilhado nas redes sociais no Reino Unido e já levou o Ministério da Defesa britânico a ordenar uma investigação.

"Este comportamento é absolutamente inaceitável e fica muito aquém do que são os níveis de elevação esperados pelo Exército", declarou um porta-voz do exército, citado pela BBC. "Já foi lançada uma investigação exaustiva sobre o caso", acrescentou a mesma fonte.

Vozes de diferentes quadrantes políticos já vieram criticar a atitude dos soldados, que terão gravado o vídeo nos últimos dias. Um porta-voz dos trabalhistas classificou as imagens como "alarmantes e inaceitáveis", embora o partido tenha mostrado confiança na capacidade do Ministério da Defesa para investigar o caso. Um vídeo "miserável", "completamente errado" e "ultrajante" foram alguns dos adjetivos usados do lado de deputados e ministros conservadores.

As imagens vêm a público numa altura em que se discute a segurança dos deputados a propósito da discussão do Brexit. "Isto é absolutamente hediondo e irresponsável sob este ou outro clima", criticou Jess Philips, deputada do Labour, no Twitter.