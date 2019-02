Já há 189 mortos nas Filipinas por surto de sarampo

As autoridades filipinas elevaram esta sexta-feira para 189 o balanço do número de mortos devido ao surto de sarampo no país, onde já foram registados pelo menos 11 450 casos desde o início do ano.

A maioria das vítimas são crianças com menos de 5 anos que não foram vacinadas contra o sarampo.

O país sofreu uma queda acentuada na taxa de vacinação, uma descida causada, em parte, pelo escândalo da Dengvaxia, uma vacina contra a dengue que foi administrada nas escolas entre 2016 e 2017 e está ligada à morte de várias crianças no país.

Em resposta, territórios vizinhos, como Macau, já apelaram à vacinação junto da população e das empresas, para prevenir riscos deste surto.

O vírus do sarampo é transmitido por contacto direto com as gotículas infeciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infetada tosse ou espirra. Os doentes são considerados contagiosos desde quatro dias antes até quatro dias depois do aparecimento da erupção cutânea.