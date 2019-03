Site de petições do governo offline: 600 mil britânicos pedem revogação do artigo 50

Teresa May acusa deputados de empatarem saída da UE. E lamenta ter pedido adiamento do Brexit

A petição que apela à revogação do artigo 50, que prevê a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), estava esta quinta-feira de manhã a registar um aumento significativo no número de signatários quando o site para petições do governo britânico ficou indisponível, avança o jornal The Guardian. Desde esta quarta-feira à noite, a petição estava a receber cerca de 1500 assinaturas por minuto. Já contava quase com 600 mil subscritores.

"Em manutenção", informa uma mensagem colocada no site desde as desde as 9:00. Ao utilizador era pedido: "tente novamente mais tarde".

"O site de petições está a passar por dificuldades técnicas, estamos a trabalhar para as corrigir urgentemente. [Estas dificuldades] foram causadas por uma sobrecarga do sistema", disse ao Guardian um porta-voz da Câmara dos Comuns.

A petição estava a recolher mais assinaturas em zonas onde existe uma forte campanha anti-Brexit, segundo Tom Forth, membro do Instituto Leeds. "O Governo continua a afirmar que a vontade do povo é sair da União Europeia. Temos de pôr fim a isto, demonstrando força para permanecermos na UE. Vote agora", podia ler-se na petição apoiada por figuras públicas como Hugh Grant, Jennifer Saunders e Brian Cox.

O artigo 50 do Tratado de Lisboa, em vigor desde 1 de dezembro de 2009, prevê a possibilidade de qualquer Estado sair de forma voluntária e unilateral da União Europeia.

Esta não é a primeira vez que uma petição contra o Brexit reúne muitas assinaturas. Antes do referendo, em 2016, mais de quatro milhões de pessoas pediram ao Governo que fizesse uma segunda consulta à população caso menos de 60% dos eleitores votasse a favor da saída do Reino Unido da UE.