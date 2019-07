Sismo de magnitude 7.3 sentido na Indonésia

© Imagem via Instituto de Geociência da Austrália

Localização do sismo

Um sismo de magnitude 7.3 foi sentido, este domingo, na Indonésia, de acordo com Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS). O terramoto aconteceu na zona das ilhas Molucas.

Não são conhecidas vítimas ou danos materiais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O sismo registou uma profundidade de dez quilómetros, a 168 quilómetros a sul-sudeste da cidade de Ternate, nas Molucas.

No ano passado, na mesma região, em Cebeles, um sismo e tsunami provocou 1600 mortos. Foi o maior sismo sentido na Indonésia desde 2004.

A Indonésia é frequentemente afetada por sismos por se encontrar no "Anel de Fogo do Pacífico", um círculo de vulcões e falhas sísmicas na bacia do Pacífico.