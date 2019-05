Siga aqui o debate entre os candidatos à presidência da Comissão Europeia

O Parlamento Europeu, em Bruxelas, será esta noite palco do único debate entre os seis candidatos à sucessão de Jean-Claude Juncker na presidência da Comissão Europeia. Já houve um outro debate, no início do mês, em Florença, mas contou apenas com candidatos representando os quatro maiores grupos políticos atualmente no Parlamento Europeu.

Segundo a ordem de sorteio realizado a 4 de abril os candidatos farão as suas declarações iniciais pela seguinte ordem:

1 - Nico Cué - candidato do grupo politico Partido da Esquerda Europeia

2 - Ska Keller - candidato do Partido Verde Europeu

3 - Jan Zahradil - candidato da Aliança dos Conservadores e Reformistas da Europa

4 - Margrethe Vestager - candidata da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa

5 - Manfred Weber - candidato do Partido Popular Europeu

6 - Frans Timmermans - candidato do Partido Socialista Europeu

O debate, baseado na premissa de que a eleição do presidente da Comissão deve refletir o resultado das europeia, será dividido em três blocos temáticos:

1- "A minha Europa: o que é que eu tenho a ganhar?"

2 - "Ambiente"

3- "Os nossos valores e o mundo"

A moderação ficará a cargo dos jornalistas Emile Tran Nguyen (da France Télévisions), Markus Preiss (do canal alemão ARD) e Annastiina Heikkilä (do canal finlandês YLE) e transmitido nas 23 línguas oficiais da UE.