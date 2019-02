Sete deputados deixam o Labour em choque com Corbyn

"A política está mal. Não tem de ser assim. Vamos mudar as coisas", afirmou Chuka Umunna em Londres. O deputado é um dos sete trabalhistas que anunciaram esta segunda-feira a saída do Labour por discordarem das posições do seu líder, Jeremy Corbyn, sobre o Brexit e sobre antissemitismo.

A Chuka Umunna juntaram-se Luciana Berger, Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Schuker e Ann Coffey.

Segundo Umunna, este é "o primeiro passo" para uma "nova alternativa" e apelou a outros deputados para se juntarem a eles. "Demos passos para deixar a velha política para trás e convidamos outros a fazer o mesmo", disse Umunna.

Já Luciana Berger disse que esta foi uma decisão "difícil, dolorosa, mas necessária", antes de criticar o partido por se ter tornado "doentiamente e institucionalmente racista".

A deputada judia indicou ainda ter ficado "embaraçada e envergonhada" de continuar no Labour, explicando que o partido não conseguiu lidar com o antissemitismo dos seus membros. "Estou a deixar para trás uma cultura de bullying, fanatismo e intimidação. Estou ansiosa de trabalhar com colegas que se respeitam", acrescentou.

Os deputados deste grupo independente (que já tem site, mas parece estar constantemente a cair) dizem que não vai haver uma "fusão" com os Liberais-Democratas, já que querem "construir uma nova alternativa".

Corbyn já reagiu, mostrando-se "desiludido" e lamentou que os deputados não tenham conseguido continuar a trabalhar em prol de políticas que "inspiraram milhões" nas eleições de 2017.

Esta decisão, cujos rumores vinham crescendo nos últimos dias na imprensa britânica, reduz o grupo parlamentar do Labour na Câmara dos Comuns, a câmara baixa do parlamento britânico, de 256 para 249.

Em atualização