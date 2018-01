Pub

Mas só nos casos em que a distração levar o condutor a cometer ouras infrações

O Governo francês quer acabar com uma das práticas que mais acidentes causa no país: a utilização do telefone pelos condutores. Por isso vai retirar a carta, por um período de seis meses, aos condutores que sejam apanhados com o telemóvel na mão enquanto conduzem. A medida entra em vigor a partir de 2019.

A infração, que neste momento, em França, implica o pagamento de uma multa de 135 e a perda de três pontos na carta, só será penalizada com a retirada da carta nos casos mais graves, ou seja, se o condutor cometer outras infrações por estar distraído a utilizar o telemóvel.

Esta é uma de entre 18 medidas anunciadas pela imprensa francesa, e citadas pelo jornal Figaro, onde também constam a redução na velocidade máxima permitida, nas vias secundárias, de 90 para 80 km/h e a instalação obrigatória de um sistema de bloqueio do automóvel, que não permita ligar o carro, no caso de condutores que, já tendo sido apanhados a conduzir embriagados, tentem voltar a fazê-lo.