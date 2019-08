Seis feridos e 13 detidos em manifestações de extrema-direita em Portland

O Le Monde (24 de junho de 2019) informa e discute longamente o regresso da Rússia ao Conselho da Europa, um tema cuja importância foi secundarizada pelo tema do conflito de Hong Kong com a China. Trata-se mais uma vez de a prudência, inspirada pelo objetivo de evitar um mal maior, recorrer à omissão do dever dos Estados se afirmarem pela reparação de injustiças.