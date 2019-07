Como conseguir o apoio do Parlamento britânico?

Theresa May, a primeira-ministra cessante, falhou em ver o acordo do Brexit que negociou com a UE27 aprovado na Câmara dos Comuns. Três vezes foi a votos. Três vezes chumbou. Porém, a mesma Câmara dos Comuns também não conseguiu chegar a uma alternativa que reunisse o apoio de uma maioria absoluta dos deputados britânicos. Nem quando conseguiu o take back control. O processo dos votos indicativos tampouco foi capaz de produzir uma alternativa (May perdeu a maioria que os conservadores tinham após as legislativas antecipadas de 2017). A chefe do governo conservador, que sempre disse preferir um Brexit com acordo a um No Deal Brexit, viu-se forçada a pedir o adiamento da saída da UE. Por duas vezes. Atualmente, a data indicativa para o Brexit acontecer é 31 de outubro.