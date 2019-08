Segundo tiroteio em 12 horas. Pelo menos nove mortos em Dayton

Pelo menos nove pessoas morreram num tiroteio na cidade norte-americana de Dayton que ocorreu junto a um bar pelas 1.20 da manhã locais (6.20 em Portugal Continental). De acordo com a polícia local há 16 feridos e o atirador também morreu.

Segundo a CNN os 16 feridos foram transportados para o Hospital Miami Valley, mas nem as autoridades nem a porta-voz da unidade de saúde deram pormenores sobre os ferimentos.

A estação de televisão cita Elizabeth Long, porta-voz do Kettering Health Network, rede de cuidados de saúde que gere o hospital cujo serviço de urgência recebeu os feridos, que confirmou a entrada na unidade dos feridos mas sem adiantar mais dados.

Numa primeira comunicação sobre o incidente a polícia afirmou que seriam sete as vítimas mortais.

O tiroteio ocorreu na área da East 5th Street, no distrito de Oregon, a oeste do centro de Dayton, para onde se dirigiram vários polícias e ambulâncias, como mostram as imagens da estação de televisão ABC22/FOX45.

Segundo o site Heavy.com a polícia procura agora "perceber a motivação" do atirador. O adjunto da polícia local Matt Carper explicou aos jornalistas que o "suspeito disparou várias vezes e provocou múltiplas vítimas". Acrescentou que as famílias das vítimas já estão a receber apoio.

If you witnessed the incident in the #OregonDistrict or have any information on the incident that would aid in the investigation, please call 937-225-6217.