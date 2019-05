Se forem a São Francisco é provável que encontrem um milionário

Quem são as mulheres mais ricas do mundo?

Nova Iorque é a cidade do mundo com maior número de milionários, mas São Francisco é a cidade que tem mais milionários per capita. Ou seja, um em cada 11 600 habitantes desta cidade norte-americana é milionário, de acordo com a quinta edição do "censos de bilionários de 2019" agora divulgado.

A cidade de São Francisco, na região de Silicon Valley, tem o terceiro maior número de bilionário: 75. O primeiro lugar é ocupado por Nova Iorque (195) e o segundo lugar pertence a Hong Kong (87) - mas ambas as cidades têm mais de 7 milhões de habitantes, pelo que San Francisco, com menos de um milhão de habitantes, acaba por se sair melhor no ranking que avalia a densidade de milionários na cidade.

Para ser considerada um bilionário uma pessoa tem ter um património líquido de pelo menos mil milhões de dólares. O bilionário mais famoso de São Francisco é Mark Zuckerberg, diretor do Facebook, com uma fortuna avaliada em 6,2 mil milhões de dólares e considerado o quinto homem mais rico do mundo. Cerca de 5% dos milionários estão no mundo das tecnologias, o que pode explicar a densidade de bilionários em Silicon Valley, onde estão sediadas empresas como a Apple, a Google, a Intel, a Netflix, o Facebook ou a Adobe.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em termos globais, a riqueza dos multimilionários registou uma quebra de 7% em 2018. O número de bilionários também diminuiu cerca de 5,4%: são agora 2604 os indivíduos que fazem parte desta elite. A redução é justificada pelo abrandamento da economia. A América do Norte foi a única região onde o número de milionários aumentou.