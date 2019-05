Schwarzenegger agredido durante evento na África do Sul

A estrela de Hollywood Arnold Schwarzenegger foi surpreendida por um homem que se lançou contra ele e lhe deu um pontapé nas costas, durante o seu evento desportivo na África do Sul, em Joanesburgo, o Arnold Classic Africa. O ator e ex-governador da Califórnia, de 71 anos, estava a interagir com os fãs quando o incidente aconteceu, segundo a BBC.

Schwarzenegger partilhou o vídeo na sua conta de Twitter, preocupando os fãs. Mas insistiu: "não têm de se preocupar com nada". "Achei que tinha acabado de ser empurrado pela multidão, o que acontece muito. Só percebi que fui chutado quando vi o vídeo como todos vocês", contou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O atacante foi imediatamente controlado e levado por um guarda de segurança, tendo sido depois entregue às autoridades.

Apesar das reações em massa que surgiram depois deste incidente, o ator pediu a todos que se concentrassem nas prestações dos atletas do evento e não no ataque. "Temos 90 modalidades aqui na África do Sul e 24 mil atletas de todas as idades a inspirar-nos a sair do sofá. Vamos colocar isto em evidência", escreveu.

O evento desportivo Arnold Classic Africa tem lugar durante todo o mês de maio, onde estão incluídas diversas modalidades de combate e concursos de culturismo.