São Paulo ganha 2 433 novas igrejas em 25 anos com expansão evangélica

Fundada por jesuítas em 1554, São Paulo cresceu repleta de igrejas. No último quarto de século, porém, os templos multiplicaram-se a uma velocidade inédita: cerca de cem por ano, passando de 3.346, em 1995, para 5.779, segundo dados da prefeitura.

Por trás da explosão - um salto de 73%, considerando apenas os espaços oficialmente inscritos como igrejas - está um movimento de mudança no perfil religioso da cidade e do país, em que a cerimónia dos padres deu espaço à linha carismática dos pastores.

Essa transição deixou marcas concretas na paisagem paulistana, com construções faraónicas como o Tempo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, e locais de culto improvisados em garagens e salões na periferia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A tendência, acentuada nos anos 1990, mantém-se consistente. É uma variação maior do que o crescimento da cidade em área construída no período (60%), e múltiplas vezes acima daquela registada por cinemas, teatros e clubes de rua (7%, para 571) e clubes desportivos (8%, para 561).

Perante a disseminação de templos evangélicos, a Igreja Católica mantém-se como a maior detentora individual de templos. São 731 deles, além de mais de 1 200 outros imóveis em seu nome na cidade.

Somadas, porém, as denominações protestantes são a maioria. Entre estas sobressai a Assembleia de Deus e suas associadas, com 499 templos, de acordo com o cadastro de IPTU da cidade de São Paulo.

A igreja chegou ao Brasil com missionários suecos que se fixaram no Pará, e, segundo o chefe do departamento da ciência da religião da PUC-SP, Fernando Altermeyer Junior, é a denominação mais dinâmica entre as pentecostais.

"Isso explica-se pela lógica da missionaridade. Um amigo dizia que, em qualquer bairro, você vai encontrar um bar e uma Assembleia de Deus."

Há unidades da Assembleia em mais de 300 bairros da capital, do edifício de 10 mil m² no Brás, que lembra uma casa de shows.

A forte presença de templos pentecostais nas franjas da cidade denota a perda da supremacia católica entre os menos providos, aponta Altermeyer. "Os pentecostais penetraram com agilidade e estrutura mais adequada aos pobres."

O professor lembra o processo de formação sacerdotal: enquanto um pastor entra em ação em meses, um padre leva sete anos. E, embora a Igreja Católica não feche templos, ela tampouco segue a gentrificação da cidade.

A terceira igreja com mais templos na cidade é a Congregação Cristã, dona de 300. Suas fachadas azul ou cinza são figura fácil na periferia, com uma identidade arquitetónica que, ao contrário da de outras denominações, tem poucas variações permitidas.

A expansão evangélica trouxe também preocupação com a qualidade dos locais de culto.

O arquiteto Alessandro Souza especializou-se no ramo, com um portfólio que reúne templos em vários estados.

De acordo com ele, embora sem o esmero estético da Igreja Católica, os evangélicos têm buscado investir sobretudo na acústica, que costumava ter problemas. "Antes, fazia qualquer coisa, punha uns bancos e já era uma igreja. Agora há um amadurecimento das construções."

A diversidade visual dos templos chama a atenção nas avenidas de São Paulo.

Maior via da capital, a avenida Sapopemba (zona leste) tem 18 delas em seus 45 quilómetros, um recorde na cidade. Em seguida vem a estrada do M'Boi Mirim, no extremo sul, com 12 em 16 quilómetros.

Em sétimo lugar nesta lista, a avenida Celso Garcia, que liga a zona leste à região central, também traz alguns dos maiores templos da cidade. É o caso do Templo de Salomão, da Universal, com 99 mil m².

A dimensão é marca da igreja de Edir Macedo - é dela ainda o terceiro maior espaço de culto da cidade, na rua dos Missionários, Santo Amaro (zona sul), com mais de 30 mil m² (o segundo é da Deus é Amor, no Brás, com 65 mil m²).

Entre os templos católicos o maior é o Santuário Mãe de Deus, conhecido como a igreja do padre Marcelo Rossi, no bairro Campo Grande (zona sul). A Catedral da Sé, no centro, surge apenas no 21º lugar.

Para Altemeyer, grandes templos cativam pela imponência. "Mas o ponto de penetração é na [igreja] pequenininha, espalhada pela cidade."

As igrejas têm isenção tributária --se pagassem IPTU, levantariam 130 milhões de reais (118 milhões de euros), o bastante para construir um hospital geral por ano. No que depender da Câmara Municipal, entretanto, essa possibilidade é pequena. Ali também cresceu a presença evangélica, com uma bancada que defende os seus benefícios fiscais.

"[Igrejas] prestam um serviço muitas vezes de caráter público, como recuperar dependentes químicos, entre outros", diz o presidente da casa, Eduardo Tuma (PSDB). Sob Tuma, evangélico, a Câmara ampliou a isenção de IPTU a imóveis de grupos religiosos.

* Jornalista da Folha de São Paulo