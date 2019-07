Sánchez falha acordo com Iglesias e entra derrotado na segunda votação

"Lamento muito constatar que continua o bloqueio parlamentar", disse o líder socialista, Pedro Sánchez, que chega à segunda votação do debate de investidura sem o apoio crucial da Unidas Podemos e, por isso, sabendo que vai perder. "Se para ser primeiro-ministro tenho que renunciar aos meus princípios, não serei primeiro-ministro agora", defendeu durante o discurso diante dos deputados.

Sánchez lembrou, no seu discurso no Congresso, que para vencer precisava do acordo com o "sócio prioritário", Unidas Podemos, e a abstenção de um dos "partidos constitucionalistas", referindo-se ao Partido Popular e Ciudadanos. Explicou sempre que tentou não estar dependente dos partidos independentistas catalães.

"Devo dizer que entre forças de esquerda a investidura devia ter estado garantida desde o primeiro dia. Com a atual aritmética parlamentar, são precisos acordos. Um acordo que não foi possível. Sinto muito pela histórica oportunidade que se esfuma de incorporar uma força de esquerdas à esquerda do PSOE", disse na sua intervenção.

No discurso, Sánchez criticou a posição do líder da Unidas Podemos, acusando Iglesias de ter deixado o programa de governo para segundo plano. "Existem grandes coincidências no programa social, ecológico, feminista com o programa da Unidas Podemos. Nunca houve problemas de programa que impedissem o acordo", explicou, dizendo que "o problema foram os ministérios".

Sánchez critica o facto de Iglesias ter rejeitado os ministérios que lhe ofereceu, quatro pastas "de alto conteúdo social", considerando que foi uma proposta "sensata". E lembrou: "Não conheço precedente de um dirigente de esquerdas que se sinta humilhado diante da proposta de uma vice-presidência."

"Tenho aspirações a presidir ao governo, mas não a qualquer preço nem qualquer governo. É preciso um governo coerente e unido, não dois governos num governo", lança Sánchez diretamente para Iglesias, que acusou de querer controlar o governo.

Dizendo que o líder da Unidas Podemos lhe disse na sexta-feira que ele não seria primeiro-ministro, Sánchez afirma que "se para ser primeiro-ministro tenho que renunciar aos meus princípios então não serei primeiro-ministro agora". E acrescentou, "entre a presidência do governo e as minhas convicções, escolho as minhas convicções em vez de um governo que não beneficia Espanha".

"Quis ser leal aos meus princípios. Espanha superou unida as piores crises da sua história e voltará a fazê-lo outra vez. Voltará a superar os seus maiores desafios. Aconteça ou que acontecer hoje nesta votação, Espanha pode ter no PSOE a força para unir Espanha", concluiu Sánchez.

Unidas Podemos vai abster-se

A Unidas Podemos anunciou poucos minutos antes que ia abster-se na votação, tal como na primeira votação na terça-feira. Nesse dia, Sánchez precisava de maioria absoluta, que são 176 votos. Mas não foi além dos 124 (os 123 socialistas e o único do Partido Regionalista da Cantábria), com a Unidas Podemos a abster-se como gesto de boa vontade para continuar as negociações.

Na segunda votação, que acontecerá a partir das 14.25 (13.25 em Lisboa) Sánchez só precisa de maioria simples, isto é, mais "sim" do que "não". Mas não conseguiu o apoio de Iglesias.

Na contagem decrescente para o debate, Unidas Podemos lançou uma nova proposta aos socialistas para garantir o seu voto positivo e um governo de coligação de esquerdas, mas Sánchez recusou ceder mais.

Pablo Casado: "negociação vergonhosa"

O líder do Partido Popular, Pablo Casado, começou a intervenção dizendo que Sánchez e Iglesias lideraram uma "negociação vergonhosa e, pior do que tudo, para nada". Falou numa luta de poder que não teve em conta Espanha e que mostrou que os socialistas não são capazes de pactuar para construir, só para destruir.

Dizendo que Sánchez só quis negociar com o Podemos, a esquerda radical e os independentistas, Casado lembra que os socialistas queriam a abstenção do PP. "Você pedia-nos que assinássemos um cheque em branco e isso não o podemos fazer", defendeu Casado.

"Não podemos assinar um cheque em branco pelas famílias que temem que acabe com a liberdade de educação, pelos seis mil milhões de impostos que pretendem aumentar contra a classe média. Não pode continuar a jogar à roleta russa com o nosso futuro e que, além disso, sejamos nós a dar a bala", disse o líder do PP.