Acordo de governo em Itália com Salvini de fora

Nove dias depois de ter ido apresentar a sua renúncia, Giuseppe Conte regressa quinta-feira de manhã ao Quirinal. Desta vez, noutro ambiente político, vai ser encarregado pelo presidente de Itália, Sergio Mattarella, para formar um novo governo. Após terem sido recebidos pelo chefe de Estado, os líderes do Movimento 5 Estrelas e do Partido Democrático anunciaram chegar a um acordo de coligação. Mas ainda há procedimentos e obstáculos para ultrapassar.

A partir de amanhã Giuseppe Conte, enquanto primeiro-ministro designado, terá de proceder a consultas à porta fechada para a formação do executivo. Por norma o chefe de governo recebe líderes de todos os partidos e por vezes também recebe parceiros sociais. O formato e duração das consultas, e até o local dos encontros são variáveis. Como já decorreram negociações entre os dois partidos mais votados nas eleições de março de 2018 é de esperar que as consultas não tomem demasiado tempo.

À espera do voto online

Porém, há ainda pela frente um voto interno dos membros do 5 Estrelas. É através da plataforma online Rousseau que os militantes são chamados a dar o aval ou a rejeitar o acordo com o partido de centro-esquerda. O facto de um acordo de governo estar dependente dos militantes de um dos partidos -- e de uma plataforma alvo de muitas críticas pela sua vulnerabilidade aos hackers e de ter um histórico de perguntas nada claras -- levou a que alguns deputados do partido fundado por Beppe Grillo criticassem esta decisão.

Também nas fileiras do Partido Democrático, que antes rotulou a plataforma online de "antidemocrática e subversiva", esta cedência causou a saída do partido de Carlo Calenda, ex-ministro nos governos de Matteo Renzi e Paolo Gentiloni.

O Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático têm um histórico de conflitualidade. Mas a ameaça da deriva de um governo de extrema-direita liderado por Matteo Salvini, da Liga, o partido que lidera as sondagens, juntou-os. Na quarta-feira, último dia dado pelo presidente Sergio Mattarella para se encontrar uma solução parlamentar na sequência da demissão do primeiro-ministro Giuseppe Conte, luz verde entre os partidos.

O presidente italiano voltou a receber em audiência os líderes partidários. Mas desta vez com uma aliança a forjar-se das ruínas do governo do Movimento 5 Estrelas (M5E) e da Liga. Nicola Zingaretti, líder do PD, saiu otimista ao deixar o Quirinal (palácio presidencial) sobre a possibilidade de formar um "governo de mudança".

"Confirmamos com determinação a necessidade de estabelecer um governo de mudança e rutura", acrescentou. "O novo governo trará o início de uma nova era civil, social e política". Segundo Zingaretti, as delegações do PD e do M5E conseguiram desenvolver "uma primeira contribuição política a apresentar ao presidente", ou seja, um projeto de programa conjunto.

À saída da audiência com o presidente, também o líder do M5E, Luigi Di Maio, confirmou o acordo político com o PD que passa pela continuidade de Giuseppe Conte nas funções de primeiro-ministro.

Fontes parlamentares do 5 Estrelas afirmaram estar em concordância em relação aos temas principais no que respeita à formação do governo.

Conte popular, Salvini castigado

Desde terça-feira, o presidente vem conduzindo intensas consultas com toda a classe política, enquanto o PD e o M5E têm negociado as prioridades políticas e a distribuição de pastas ministeriais. O grande obstáculo entre ambos era Giuseppe Conte. O 5 Estrelas bateu-se pelo jurista e professor universitário, que tem ganho bastante popularidade em Itália e que recebeu apoios na cimeira do G7, em Biarritz, quer de líderes europeus, quer do presidente norte-americano Donald Trump, que o chamou de "homem muito talentoso".

Uma sondagem publicada no Corriere della Sera demonstra que o presidente de Itália é o dirigente mais popular, com 57% de aprovação, seguido de Giuseppe Conte, com 52%. Matteo Salvini, que chegou a bater-se pela liderança nas sondagens, está agora com 36%, tendo caído 15 pontos em relação à anterior consulta.

Hoje, o PD, pela voz de Zingaretti, admitiu aceitar que "o M5E escolha o futuro primeiro-ministro", uma fórmula para informar que cedeu ao partido anti-sistema, sem pronunciar o nome de Giuseppe Conte.

O PD foi muito crítico de Conte por este ter deixado Matteo Salvini em roda livre na sua política contra os migrantes.

A Itália mergulhou em crise há três semanas, depois de Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro com a pasta do Interior, ter anunciado que não queria manter a coligação. No dia 20, quando a moção de censura ao governo foi debatida, Giuseppe Conte apresentou a demissão e arrasou a política "irresponsável e oportunista" de Salvini, que não escondia o interesse em aproveitar as sondagens favoráveis e ir para eleições.