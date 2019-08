Salvini em vias de perder a batalha pelas eleições antecipadas

Sorrisos do secretário-geral do Partido Democrático, Nicola Zingaretti, à saída da audiência com o presidente Sergio Mattarella.

Movimento 5 Estrelas e Partido Democrático têm um histórico de conflitualidade. Mas a ameaça da deriva de um governo de extrema-direita liderado por Matteo Salvini, da Liga, o partido que lidera as sondagens, juntou-os. Na quarta-feira, último dia dado pelo presidente Sergio Mattarella para se encontrar uma solução parlamentar na sequência da demissão do primeiro-ministro Giuseppe Conte, luz verde entre os partidos.

O presidente italiano voltou a receber em audiência os líderes partidários. Mas desta vez com uma aliança a forjar-se das ruínas do governo do Movimento 5 Estrelas (M5E) e da Liga. Nicola Zingaretti,líder do PD, saiu otimista ao deixar o Quirinal (palácio presidencial) sobre a possibilidade de formar um "governo de mudança".

"Confirmamos com determinação a necessidade de estabelecer um governo de mudança e rutura", acrescentou. "O novo governo trará o início de uma nova era civil, social e política". Segundo Zingaretti, as delegações do PD e do M5E conseguiram desenvolver "uma primeira contribuição política a apresentar ao presidente", ou seja, um projeto de programa conjunto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

À saída da audiência com o presidente, também o líder do M5E, Luigi Di Maio, confirmou o acordo político com o PD que passa pelo regresso de Giuseppe Conte às funções de primeiro-ministro.

Fontes parlamentares do 5 Estrelas afirmaram estar em concordância em relação aos temas principais no que respeita à formação do governo.

Desde terça-feira, o presidente vem conduzindo intensas consultas com toda a classe política, enquanto o PD e o M5E têm negociado as prioridades políticas e a distribuição de pastas ministeriais. O grande obstáculo entre ambos era Giuseppe Conte. O 5 Estrelas bateu-se pelo jurista e professor universitário, que tem ganho bastante popularidade em Itália e que recebeu apoios na cimeira do G7, em Biarritz, quer de líderes europeus, quer do presidente norte-americano Donald Trump, que o chamou de "homem muito talentoso".

Hoje, o PD, pela voz de Zingaretti, admitiu aceitar que "o M5E escolha o futuro primeiro-ministro", uma fórmula para informar que cedeu ao partido anti-sistema, sem pronunciar o nome de Giuseppe Conte.

O PD foi muito crítico de Conte por este ter deixado Matteo Salvini em roda livre na sua política contra os migrantes.

A Itália mergulhou em crise há três semanas, depois de Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro com a pasta do Interior, ter anunciado que não queria manter a coligação. No dia 20, quando a moção de censura ao governo foi debatida, Giuseppe Conte apresentou a demissão e arrasou a política "irresponsável e oportunista" de Salvini, que não escondia o interesse em aproveitar as sondagens favoráveis e ir para eleições.