Restos mortais de Jonas Savimbi exumados no Luena

A informação foi hoje avançada à agência Lusa pelo porta-voz do maior partido da oposição angolano, Alcides Sakala. O ato teve lugar na manhã de hoje na presença de uma delegação da UNITA e do Governo.

Segundo Alcides Sakala, realizou-se a exumação e a recolha das amostras para o exame de ADN, a ser feita por técnicos portugueses, sul-africanos e angolanos, nos respetivos países.

"Penso que a partir de agora os técnicos vão começar a trabalhar e vamos ver a evolução desse processo", salientou o porta-voz da UNITA, acrescentando que não há ainda uma previsão para a divulgação dos resultados.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No ato participaram da parte da UNITA, o coordenador da comissão organizadora das exéquias de Jonas Savimvi, Joaquim Ernesto Mulato, Rafael Massanga Savimbi, Durão Savimbi e Kanganjo Savimbi, filhos do primeiro presidente do partido, um sobrinho, o porta-voz do partido e deputado Maurílio Luiele.

Da parte governamental, avançou Alcides Sakala, esteve presente uma delegação bastante vasta, chefiada pelo general Sequeira, ligado à Casa Militar do Presidente da República.

Na terça-feira, o vice-presidente da UNITA, Raul Danda, avançou à Lusa que as cerimónias fúnebres do fundador do partido deverão acontecer na primeira semana de abril.

Jonas Savimbi foi morto em combate no dia 22 de fevereiro de 2002 e os seus restos mortais foram sepultados no cemitério de Luena, capital do Moxico.