Resgate de Julien concentra-se agora na escavação de um túnel vertical

Passadas quase 100 horas de Julen, de dois anos, ter caído num poço com mais de uma centena de metros de profundidade, na zona turística de Málaga, em Espanha, a operação de resgate passa agora pela escavação de um túnel vertical, segundo o jornal El País. Ao mesmo tempo, está a ser criada uma galeria lateral para chegar ao local onde se acredita que a criança está, mas deslizamentos de terra estão a atrasar os trabalhos.

"O importante é chegar ao local o mais rápido possível, seja por uma opção ou por outra", disse esta quinta-feira de manhã Juan López Escobar, delegado da Faculdade dos Engenheiros do Sul e membro da equipa responsável pelo resgate.

Durante as primeira horas desta quinta-feira, foram descarregados grandes canos para auxiliarem a escavação do túnel vertical, no entanto, os trabalhadores têm enfrentado vários contratempos relacionados com os deslizamentos de terras. Está ainda a ser reduzido, desde quarta-feira, o nível da encosta de 30 metros no local onde estão a decorrer as escavações.

Na tarde de terça-feira, o delegado do governo Alfonso Rodríguez Gómez de Celis anunciou que o resgate deveria estar concluído nas 24 a 48 horas seguintes. O prazo desta estimativa expira esta tarde e os túneis ainda estão a ser escavados. "Falar sobre o tempo é uma imprudência", afirmou o engenheiro López Escobar, que indicou ainda que uma operação destas leva por norma um mês.

Apesar dos contratempos, as autoridades mantêm a esperança de resgatar a criança com vida, tendo já utilizado nos trabalhos de salvamento uma câmara para tentar localizar Julen. Várias empresas já forneceram material para ajudar nas operações, que se iniciaram às 14.00 horas de domingo.