Reino Unido: engenhos em linhas de comboio por causa do Brexit

A polícia britânica está a investigar a colocação de dois engenhos em linhas de comboio, suspeitando que se trata de uma tentativa de sabotagem da rede ferroviária numa ação deliberada relacionada com o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, segundo a Reuters.

De acordo com o comunicado da Polícia, os incidentes tiveram lugar em Yaxley, Cambridgeshire, no passado dia 21 de março, e em Netherfield, Nottinghamshire, em 27 de março.

"Esta foi uma tentativa séria e deliberada de alguém para provocar a sabotagem e uma interrupção significativa na rede ferroviária da Grã-Bretanha", afirmou Sean O'Callaghan, da Polícia de Transportes Britânica, num comunicado citado pela agência.

Para o responsável, " é importante sublinhar que esses atos se destinaram apenas a atrasar os serviços e não a causar danos à infraestrutura, no entanto, falharam em ambas as ocasiões. A ferrovia tem uma série de salvaguardas substanciais para prevenir e detetar esse tipo de sabotagem e agora estamos a trabalhar incansavelmente para identificar os responsáveis".

"Estamos a manter as opções em aberto sobre por que motivo alguém colocaria a sua vida em risco para pôr esses objetos numa ferrovia em funcionamento. No entanto, a nossa avaliação inicial leva-nos a acreditar que se relaciona com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia", disse O'Callaghan.

[notícia atualizada às 17.10 com informação mais detalhada do comunicado da polícia]