Reino de Essuatíni vai aumentar descarga de água para ajudar Moçambique

"Os colegas de Essuatíni vão avaliar junto dos seus consumidores a quantidade de água que devem disponibilizar a Moçambique", disse o ministro das Obras Públicas, Recursos Hídricos e Habitação moçambicano..

João Osvaldo Machatini visitava a barragem de Umbelúzi, tendo adiantado que as autoridades da Essautini vão fazer até ao final desta semana o levantamento sobre o volume de água a fornecer a Moçambique..

As equipas técnicas dos dois países vão reunir-se para tentar definir os mecanismos de operacionalização do aumento das descargas do rio Umbelúzi para o lado moçambicano.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O ministro das Obras Públicas, Recursos Hídricos e Habitação assinalou que a racionalização de água potável deve ser parte do quotidiano dos consumidores, tendo em conta que a escassez daquele líquido é um fenómeno global e sem fim à vista.

A província de Maputo enfrenta há vários anos uma crise de água, devido aos ciclos de seca que afetam o sul de Moçambique, levando a que o fornecimento público seja feito de forma intermitente.