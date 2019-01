Reação a discurso de Trump: Pelosi e Schumer são "pais desapontados" no Twitter

Imigrantes, drogas e muro: as falsidades no discurso de Trump à nação

A líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, reagiram de imediato ao discurso do presidente norte-americano, Donald Trump. Mas, mais do que a mensagem, aquilo que mais teve destaque nas redes sociais (em especial dos críticos de Trump) foi a postura de ambos, que foram comparados a "pais desapontados" ou ao famoso quadro American Gothic, de Grant Wood.

Pelosi e Schumer partilharam o palanque, num cenário com bandeiras norte-americanas atrás, criticando a "obsessão" de Trump com o muro na fronteira entre o México e os EUA (a recusa do Congresso em financiá-lo está na origem da decisão do presidente de não aprovar o orçamento e deixar o país em shutdown há 18 dias).

Pelosi disse que o discurso de Trump está "cheio de desinformação e até malícia", com Schumer a acusar o presidente de querer "alimentar o medo e desviar a atenção" da sua Administração. O líder da minoria do Senado disse ainda que o símbolo da América "devia ser a estátua da Liberdade, não um muro de nove metros".

Ambos pediram a Trump para acabar com o shutdown e permitir que vários serviços federais voltem a reabrir (milhares de funcionários foram mandados para casa sem direito a ordenado), indicando que depois podem tentar resolver as diferenças em relação à segurança fronteiriça.

Mas, mais do que a mensagem, foi a postura de ambos que chamou a atenção das redes sociais (especialmente para os apoiantes de Trump).

"Quando pensamos que podemos entrar sorrateiramente em casa depois de termos ficado até mais tarde na rua, mas a mãe e o pai estão acordados à nossa espera na sala", escreveu o comentador da Fox News, Guy Benson.

"A tua mãe e eu queremos falar contigo do teu vício pela bandeira. Está a sair fora do controlo", escreveu Ryan Teague Beckwith, editor da revista Time.

Além de serem comparados a "pais desapontados", Pelosi e Schumer foram comparados ao famoso quadro American Gothic, de Grant Wood.