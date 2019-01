Queriam humilhá-la, mas dança de Ocasio deu-lhe mais popularidade

O objetivo era envergonhar Alexandria Ocasio-Cortez, mas o vídeo da congressista a dançar ainda no tempo da universidade acabou por lhe render ainda mais elogios.

As imagens foram partilhadas no Twitter por uma conta chamada AnonymousQ e que entretanto foi apagada e mostrava 30 segundos da congressista que tomou posse na quinta-feira passada a dançar no topo de um telhado com amigos. No tweet, aparecia escrito: "Aqui está a 'comuna' favorita da América que sabe tudo, a agir como a imbecil ignorante que é".

No vídeo, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), de 29 anos, aparece com amigos numa recriação do Breakfast Club.

A reação é que não foi a originalmente esperada. São muito mais os elogios do que as críticas republicanas ao comportamento da congressista democrata. "Deixem-me ver se percebi bem. Uma gravação de Donald Trump a gabar-se de assédio sexual e infidelidade é apenas conversa de balneário, mas Alexandria Ocasio-Cortez a dançar e a divertir-se com os amigos é um escândalo? Não admira que estas pessoas precisem de ajuda da Rússia para ganhar."

O comediante Patton Oswalt também brincou e garantiu que Ocasio-Cortez nunca mais iria recuperar depois do mundo a ter visto desta forma.

E até o ator Russel Crowe elogiou a sua dança. "Quantos mais políticos tivermos como AOC mais depressa vamos estar todos a dançar".

E até a atriz Ally Sheedy, a Allison Reynolds no The Breakfast Club, cujos movimentos Ocasio imita elogiou a performance da congressista.

Alexandria Ocasio-Cortez tem sido muito atacada pelos republicanos, que na escolha das suas roupas. As suas poupanças foram reveladas pela FOX News que alegava que esta não teria dinheiro para viver em Washington até começar a receber o salário de congressista.