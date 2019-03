Quer publicitar produtos para supremacistas brancos? O Facebook deixa

O Facebook aceitou anúncios que tinham como destinatários supremacistas brancos e pessoas que acreditam em falsas "teorias de conspiração do genocídio branco", denunciou o site The Intercept. Só quando confrontada com esta prática, a empresa excluiu aquela categoria de anúncios.

Mais grave ainda: o Facebook estava a aceitar anúncios deste tipo poucos dias depois de um supremacista ter assassinado 11 judeus, reunidos numa sinagoga em Pittsburgh (EUA), em 27 de outubro de 2018. Segundo a investigação federal, Robert Bowers planeou o atentado terrorista aparentemente alimentado pelo antissemitismo e pela falsa narrativa de que forças exteriores estão a planear exterminar a "raça branca".

É este falso "genocídio branco" que o Facebook aceitava como possível alvo de anunciantes. Segundo a investigação de The Intercept, o Facebook vendeu aos anunciantes a capacidade de promover produtos junto daqueles que têm interesse nesse mito poucos dias depois do derramamento de sangue em Pittsburgh.

Para quem está de fora, é difícil perceber exatamente como o Facebook decide quem entre seus dois mil milhões de utilizadores pode encaixar-se no grupo de interesse com esta categoria - "genocídio branco" ou qualquer outro grupo disponível para "segmentação detalhada".

A documentação da empresa é muito vaga em detalhes, afirmando apenas que esses grupos se baseiam em indicadores como "páginas com as quais os utilizadores se envolvem" ou "atividades que as pessoas realizam dentro e fora do Facebook relacionadas com coisas como o uso do dispositivo, comportamentos de compra ou intenções e preferências de viagem".

As pessoas agrupadas num conjunto de "teoria da conspiração do genocídio branco" podem não ser, de facto, verdadeiras crentes nestas mentiras - segundo a informação do site - podem ter interagido apenas com conteúdo crítico desse mito, como uma reportagem, uma verificação de factos ou mesmo uma investigação académica sobre o assunto.

Há pouco mais de um ano, outro site de jornalismo de investigação, o ProPublica noticiava que "a maior rede social do mundo possibilitou aos anunciantes direcionar os seus produtos para feeds de notícias de quase 2 300 pessoas que manifestaram interesse em tópicos como 'judeu hater', 'como queimar judeus' ou 'por que os judeus arruínam o mundo'".

Como recordou The Intercept, na altura o Facebook garantiu "que iria explorar maneiras de resolver o problema, como limitar o número de categorias disponíveis ou examiná-las antes de serem exibidas aos anunciantes". E à época, Rob Leathern, gestor de produto do Facebook, assegurou ao público: "Sabemos que temos mais trabalho a fazer, por isso também estamos construindo novas grelhas de proteção dos nossos produtos e revemos os processos para evitar que outros problemas como esse aconteçam no futuro."

Agora, os jornalistas do Intercept confirmaram que os problemas continuam a acontecer: o Facebook aprovou "manualmente" a compra do nosso anúncio no mesmo dia em que foi enviado, apesar de uma classificação explícita pedida como "White Supremacy - Test" [Supremacia Branca - teste].

Esta sexta-feira, na Nova Zelândia, um indivíduo supremacista branco lançou um ataque terrorista contra duas mesquitas na cidade de Christchurch, matando 49 pessoas e ferindo outras 48, e transmitiu em direto no Facebook parte dos ataques.

Foi também nesta rede social que Brenton Tarrant, australiano de 28 anos - o homem que surge no vídeo e que o primeiro-ministro do Governo da Austrália, Scott Morrison, descreveu como "terrorista de extrema-direita" - publicou o seu manifesto racista. A rede social prometeu apagar todas as partilhas do vídeo do terrorista.