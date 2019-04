Quem são as mulheres mais ricas do mundo?

Mas quem são as outras mulheres o topo da lista das mais abonadas do mundo em termos financeiros?

1 - Françoise Bettencourt-Meyers

A herdeira francesa da fortuna dos cosméticos da L'Oréal, com um património líquido de 49,3 biliões de dólares, tornou-se a 15.ª pessoa mais rica do mundo, segundo a revista Forbes. Agora com 65 anos, Françoise Bettencourt-Meyers herdou a fortuna da mãe Liliane Bettencourt, que morreu em setembro de 2017, aos 94 anos. As duas entraram em litigio há mais de dez anos, quando Françoise interpôs uma ação porque entendia que a mãe estaria a ser explorada por membros da sua equipa. Mas mais tarde acabaram por se reconciliar. A herdeira francesa é professora universitária e publicou várias obras, entre as quais sobre deuses gregos e relações judaico cristãs.

2 - Alice Walton

A filha de Sam Walton, o fundador da cadeia gigante de supermercados Walmart, tem um patromónio avaliado em 44,4 biliões de dólares, colocando-a em 17.º lugar na lista dos mais ricos do mundo. Aos 69 anos, e ao contrário dos seus dois irmãos, afastou-se da empresa e concentrou-se nas artes e tornou-se presidente do Museu de Arte Americana Crystal Bridges, na cidade natal da família, Bentonville, Arkansas.

3 - MacKenzie Bezos

A ex-mulher do fundador da Amazon, Jeff Bezos, com o qual tem quatro filhos, tem um património estimado de 35,6 biliões de dólares.MacKenzie Bezos publicou dois livros de ficção e criou uma associação anti-bullyng, a Bystander Revolution, que incentiva os "hábitos simples de bondade, coragem e inclusão".

4 - Jacqueline Mars

Esta empresária de 79 anos, que é dona de um terço da Mars, a maior confeitaria do mundo, criado pelo avô, Frank, em 1911, tem uma fortuna avaliada em 23,9 biliões de dólares. O que faz dela a 77.ª pessoa mais rica do mundo. Jacqueline Mars trabalhou na empresa durante 20 anos e fez parte do seu conselho diretivo até 2016. Agora é descrita como uma filantropa, que tem assento nos conselhos da Ópera Nacional de Washington e nos Arquivos Nacionais.

5 - Yan Huiyan

A empresária de 37 anos possui uma participação maioritária na gigante chinesa de propriedades, a Country Garden Holdings, que aproveitou o boom de construção naquele país. Yan Huiyan tem uma fortuna estimada em 22,1 biliões de dólares, o que a torna a mulher mais rica da China.

6 - Susanne Klatten

A alemã de 56 anos conseguiu a fortuna estimada de 21 biliões de dólares numa mistura de carros e produtos farmacêuticos. Susanne Klatten herdou 50% da empresa química Altana AG quando os seus pais morreram e ela e o seu irmão possuem 50% da BMW. A emrpesária tem, entretanto, comprado participações em outras empresas, sobretudo ligadas à energia eóica e produção de grafite.

7 - Laurene Powell Jobs

A viúva do co-fundador da Apple, Steve Jobs, herdou uma fortuna de 20 biliões de dólares em participações da empresa e da Disney. Desde então a executiva de 55 anos passou a investir parte do dinheiro em empresas jornalísticas, ao assumir uma participação maioritária na revista The Atlantic, além de investir em publicações sem fins lucrativos como a Mother Jones e ProPublica. Também criou a Emerson Collective Foundation, que trabalha para as áreas da imigração e educação.