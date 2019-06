Queda de neve surpreende em zona tropical na Austrália

"Há neve em Queensland. Sim, Queensland", escrevia, estupefacta, uma australiana nas redes sociais. Não é para menos. O estado caracterizado por ser solarengo está por estes dias a ser afetado por uma massa de ar frio, proveniente do sul. O clima tropical deu lugar às baixas temperaturas e até à queda de neve, uma visão "rara", descreve o instituto meteorológico australiano.

"É o equivalente a nevar na Florida", escrevia outra internauta nas redes sociais, onde foram foram partilhadas muitas imagens de várias zonas de Queensland, no noroeste do país, cobertas de neve.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As autoridades aconselharam a população a permanecer em casa devido às condições climatéricas adversas, como chuva e ventos fortes. Uma situação pouco habitual neste estado australiano que já tinha testemunhado um fenómeno semelhante, mas não com esta intensidade.

A queda de neve em Queensland, impulsionada pela massa de ar frio que vem do sul, é uma ocorrência pouco habitual numa região com um clima tropical, afirmou o meteorologista Lachlan Stone, citado pela BBC. A última vez que caiu neve neste estado foi em 2015.

De acordo com o serviço de meteorologia, as temperaturas chegaram aos seis graus negativos e as rajadas de vento ultrapassaram os 90 quilómetros por hora numa altura em que está a começar o inverno na Austrália.

Na zona das Blue Mountains (Montanhas Azuis), a oeste de Sydney, a neve atingiu cinco centímetros de altura e várias estradas foram encerradas, com registo de atrasos nos transportes.

Perante as condições adversas, as autoridades pediram aos pescadores e surfistas para que evitem ir esta terça-feira à água, uma vez que está prevista forte ondulação na costa, a sul de Sydney.