Quatro tigres matam domador durante treino num circo em Itália

Quatro tigres atacaram o seu domador durante um treino para um espetáculo do Circo Orfei, na quinta-feira, próximo de Triggiano, próximo de Bari, na Itália.

Um dos tigres começou por morder Ettore Weber, de 61 anos, antes de os outros três se juntarem, tendo brincado com o corpo até os funcionários do circo e os paramédicos terem conseguido intervir. O domador acabaria por não sobreviver aos ferimentos.

Segundo os media italianos, Weber é um dos mais experientes domadores em Itália.

Os quatro tigres do circo foram apreendidos pela polícia. As autoridades estão a investigar as condições do circo, nomeadamente se tinha as autorizações necessárias para o transporte e a custódia de animais perigosos. E se os animais foram mantidos nas condições exigidas pela lei.

A diretora artística do circo é Marina Orfei. Em 2013, segundo o jornal La Reppublica , duas crias de tigre tinham sido apreendidas, já que o transporte e a custódia dos animais não tinham sido autorizados. Os seus circos já foram também alvo de protestos, por queixas em relação às condições em que os animais vivem.

Veja o vídeo de uma atuação de Weber com os tigres em 2007.