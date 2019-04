300 detidos em Londres em protestos contra alterações climáticas

A sueca Greta tem 15 anos e está em greve às aulas em nome do clima

Rebelião contra a extinção do planeta paralisa Londres

Quase 300 pessoas foram detidas desde segunda-feira em Londres em protestos contra as alterações climáticas, anunciou a polícia britânica em novo balanço.

O grupo Extinction Rebellion, que ganhou destaque recentemente ao realizar um protesto no Parlamento britânico, quando manifestantes se despiram durante um debate sobre o Brexit, iniciou esta segunda-feira uma semana de protestos na capital.

"Às 21.30 [de terça-feira], tinham sido efetuadas um total de 168 detenções", indicou em comunicado a Polícia Metropolitana, elevando para "290 o número total de detenções em dois dias".

Polícia faz detenções © EPA/NEIL HALL

A maioria das detenções foi feita por obstrução da via pública em locais como a ponte de Waterloo, que atravessa o rio Tamisa ou Oxford Circus, onde uma grande parte dos manifestantes se concentrou empunhando cartazes que dizem "Não existe Planeta B" ou "Extinção é para sempre".

Apesar da intervenção da polícia para tentar retirar as pessoas e da imposição de medidas para manter a ordem pública com as quais se pretendia concentrar o protesto num local apenas, em Marble Arch, várias estradas continuam interrompidas.

Manifestante impede entrada no metro em nome do combate às alterações climáticas © REUTERS/Henry Nicholls

Apesar de algumas ações mais exaltadas, como o vandalismo da sede da petrolífera Shell com pinturas no exterior e a destruição de uma porta de vidro, o ambiente dos protestos tem sido pacífico.

Na Ponte de Waterloo foram instalados vasos com árvores, flores, tendas e uma rampa de skate e em Oxford Circus, zona comercial e turística da capital britânica, foi instalado um barco de pesca pintado de cor de rosa chamado Berta Cáceres, em homenagem à ativista hondurenha assassinada em 2016.

Manifestante num grupo que tem estado a bloquear a ponte de Waterloo em Londres © EPA/NEIL HALL

O objetivo é usar atos de desobediência civil sem recorrer à violência, mas que perturbe a sociedade para criar o impacto que as formas convencionais de sensibilização não conseguiram ter.

O presidente da câmara de Londres, Sadiq Khan, disse estar "extremamente preocupado" com o protesto contra as alterações climáticas por causa do caos que está a gerar nos transportes da capital britânica.