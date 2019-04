"Prova" de Moro no Twitter gera chuva de críticas

Sergio Moro abriu uma conta no Twitter, obteve imediatamente milhares de seguidores e tornou-se em pouco mais de 24 horas o ministro do governo de Jair Bolsonaro mais popular na rede social. Mas o sucesso teve custos para o titular da justiça brasileira: para provar que a conta era real, uma vez que circulam falsas em seu nome, fotografou-se ao lado de um calendário com o dia em causa, 4 de abril, assinalado.

Gerou-se imediatamente uma chuva de comentários, com utilizadores a perguntarem se não era melhor ter-se fotografado munido de um jornal do dia. O humorista Marcelo Adnet, por exemplo, fotografou-se momentos depois ao lado de um calendário de junho de 2019 com a legenda "a prova de que vim do futuro".

Apoiantes do antigo presidente Lula da Silva, que foi preso por determinação de Moro, enquanto juiz da Operação Lava Jato, e se considera injustiçado, aproveitaram para atacá-lo. "São estas as provas que este juiz arranja?" e "este juiz sempre foi ruim a arrumar provas contra as pessoas".

Moro explicou que vai usar o perfil para "prestar contas" do seu trabalho no ministério da justiça e justificou a adesão à rede social por ser um poderoso instrumento de comunicação.