Proposta de casamento durante mergulho acaba em tragédia

Steven Weber e sua namorada, Kenesha Antoine, estavam hospedados num bungalow flutuante no Manta Resort, na ilha de Pemba, no arquipélago de Zanzibar (Tanzânia).

A namorada, no interior do quarto submerso, a cerca de dez metros de profundidade, filmou Steven Weber a pedi-la em casamento. No vídeo, publicado no Facebook da namorada, é possível ver Weber a encostar à janela a sua mensagem escrita à mão. Weber não sairia vivo do mar.

Kenesha Antoine e Steven Weber. © Facebook

Ao terceiro dos quatro dias em que o casal estaria hospedado na estância de luxo (cerca de 1500 euros por noite), o homem de Baton Rouge, Louisiana, mergulhou com óculos e barbatanas e mostrou a nota: "Não consigo suster a respiração tempo suficiente para contar tudo o que amo em ti. Mas... tudo o que eu amo em ti, amo mais em cada dia que passa!" Do outro lado da folha, o pedido de casamento. E, por fim, tira dos calções um anel.

"Tu nunca saíste daquelas profundezas, por isso nunca conseguiste ouvir a minha resposta, 'Sim! Sim! Sim! Um milhão de vezes, sim, vou casar contigo!' Nunca chegámos a abraçar e celebrar o início do resto das nossas vidas juntos, pois o melhor dia das nossas vidas transformou-se no pior, na mais cruel reviravolta do destino imaginável.", escreveu a namorada.

"Vou tentar consolar-me com o facto de termos desfrutado da mais incrível lista de experiências dos últimos dias, e de termos ficado tão felizes e tão entusiasmados nos nossos momentos finais juntos", prosseguiu a advogada de Baton Rouge.