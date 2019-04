PSOE vence eleições com 20% dos resultados apurados

O PSOE surge como vencedor das eleições legislativas antecipadas de domingo. Quando estão apurados 20% dos resultados, os socialistas de Pedro Sánchez surgem com 29,72% dos votos e 128 deputados eleitos. O PP de Pablo Casado aparece com 16,87% e 67 deputados, o Ciudadanos de Albert Rivera com 13,57% dos votos e 50 deputados, a Unidas Podemos de Pablo Iglesias com 11,97% e 31 deputados e o Vox de Santiago Abascal com 9,32% dos votos e 23 deputados eleitos para o Parlamento espanhol.

Assim, segundo estes dados, os socialistas ficam aquém da maioria absoluta de 176 eleitos. Precisam, por isso, de parceiros de coligação. Os mais evidentes são a coligação Unidas Podemos, mas Sánchez, num dos muitos cenários de coligação, pode unir-se ao Partido Nacionalista Basco, que tem seis deputados, para já, bem como a Esquerda Republicana da Catalunha, que surge com 15 eleitos.

O PP, maior partido da oposição, surge com o seu pior resultado de sempre, referem os media espanhóis. Mesmo com o Ciudadanos e o Vox, o bloco da direita também não consegue chegar à maioria absoluta de deputados.

36,9 milhões de espanhóis foram chamados a votar nestas eleições antecipadas, depois de o primeiro-ministro não ter conseguido aprovar o Orçamento do Estado para 2019. Por falta de apoios. Os independentistas catalães, que ajudaram a aprovar a moção de censura socialista para tirar o PP e Mariano Rajoy do poder, em 2018, tiraram-lhe, então, o tapete debaixo dos pés.

Apesar do sol a convidar a um dia de praia, a taxa de afluência às urnas foi massiva, sobretudo em autonomias como a Catalunha. Às 14.00 a taxa de participação era a segunda mais elevada da democracia espanhola, ou seja, desde 1993 quando Felipe González arrecadou para o PSOE uma terceira vitória consecutiva. Às 18.00 - 17.00 em Lisboa - era a sexta mais elevada da história da democracia. Após o fecho das urnas, a taxa de participação situou-se em 73,39%, quase sete pontos a mais, em relação ao escrutínio de há três anos. O que é que isso realmente pode significar, só após a divulgação dos resultados oficiais, em todas as comunidades, será possível dizer. Os partidos estão, para já, muito cuidadosos nas reações.

Na Catalunha, por exemplo, a votação foi mais expressiva, notam os media espanhóis, nas circunscrições em que os independentistas catalães gozam de maior apoio. Antes da votação, Oriol Junqueras, líder da Esquerda Republicana e ex-vice-presidente do governo da Catalunha, atualmente preso por causa do referendo ilegal de 1 de outubro de 2017, sobre uma república catalã, afirmou que os eleitores desta autonomia "não temem as urnas" e apelou, por isso, aos seus conterrâneos que "digam claramente que querem pintar o mapa de amarelo-liberdade e de amarelo-esperança". O líder do partido que nas últimas sondagens surgia taco a taco com os socialistas, referia-se à cor dos laços usados para lembrar os independentistas, sobretudo os autoproclamados presos políticos que lutam por uma Catalunha enquanto Estado independente.

"É a primeira vez que tenho que estar numa fila para votar. Mas não me importa. Tenho consciência de que é o mais importante que vou fazer hoje", diz uma eleitora, citada pela reportagem do jornal El Mundo, no bairro de Son Espanyolet, em Palma de Maiorca. "Isto parece uma fila para um concerto de rock", dizia um outro, enquanto espera vez para votar, sublinhando que também nunca antes vira nada assim.

Na hora de votar, este domingo, Sánchez pedira "uma maioria parlamentar suficientemente ampla para que haja um governo estável", Casado também apelou a "um governo estável para evitar a continuação de uma sucessão de eleições falhadas como as dos últimos anos", Rivera mostrou-se confiante "numa mudança de etapa, de governo e de era" enquanto que Iglesias defendeu "respeito para com sabe o que quer". Abascal classificou as eleições como "históricas" e avisou que os espanhóis iriam "votar sem medo de nada nem de ninguém".