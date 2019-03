Primeiro passeio espacial exclusivamente feminino irá acontecer no dia 29 de março

Passado quase 60 anos de voos espaciais, no dia 29 de março irá ocorrer, pela primeira vez, um passeio espacial exclusivamente feminino. De acordo com um comunicado da NASA, citado pela CNN esta quarta-feira, Anne McClain e Christina Koch irão sair da Estação Espacial Internacional e realizar uma "atividade extraveicular" (EVA, na sigla inglesa) e, ao mesmo tempo, fazer história.

O protagonismo feminino da missão não se fica pelas astronautas. Mary Lawrence será a diretora da missão e Jackie Kagey a controladora. Já no solo, Kristen Faccioli irá dirigir a equipa do Johnson Space Center, segundo o The Washington Post.

Faccioli utilizou o seu Twitter para festejar a missão e mostrar o seu entusiasmo pela primeira viagem feita apenas por mulheres.

Apesar de tal não ter sido "planeado", segundo a porta-voz da NASA, Stephanie Schierholz, a missão feminina irá acontecer durante o mês em que se festeja as mulheres, o dia 8 de março.

A missão de Mcclain e Koch será a segunda de três saídas previstas para a expedição 59 à Estação Espacial Internacional, que irá começar na próxima semana, dia 14 de março, da qual Christina Koch também fará parte. A porta-voz da NASA esclarece que até à data "as tarefas e os horários podem sempre mudar". O site da NASA mostra que a missão irá durar cerca de sete horas.

Tanto McClain quanto Koch fizeram parte da turma de astronautas de 2013, da qual metade eram mulheres. A equipa mais recente de diretores de voo também é composta por 50% homens e 50% mulheres, de acordo com a NASA.

Mcclain, major do Exército dos EUA e piloto contou numa entrevista concedida pela NASA em 2015, "que queria ser astronauta desde os 3, 4 anos de idade." A astronauta está atualmente na Estação Espacial Internacional a participar na Expedição 58 e a missão ao lado de Koch será o seu primeiro passeio espacial

Koch que já fez expedições pelo Polo Sul e pelo Ártico afirma que esta missão é "uma oportunidade única". "Espero poder inspirar as pessoas que estão a assistir", afirmou, durante uma entrevista realizada no final do mês de fevereiro. A astronauta espera que o seu exemplo inspire as pessoas a acreditar "que se pode alcançar o que quer que seja". Este será a primeira vez no espaço de Koch.

Menos de 11% das mais de 500 pessoas que estiveram no espaço eram do sexo feminino e as equipas dos passeios espaciais foram sempre masculinas ou mistas.