Primeira governadora do estado mexicano de Puebla morre em acidente de helicóptero

A governadora do estado mexicano de Puebla, a primeira mulher a ocupar o cargo, e o marido, ex-governador do mesmo estado, morreram na segunda-feira na sequência de um acidente de helicóptero, informaram as autoridades.

Martha Erika Alonso, a primeira governadora daquele estado central do México, tinha tomado posse há dez dias, meses depois de uma batalha jurídica devido ao resultado das eleições, em julho.

O marido, Rafael Moreno Valle Rosas, com aspirações presidenciais, governou o mesmo estado entre 2010 e finais de 2016. Atualmente ocupava o cargo de senador do Partido de Ação Nacional.

O Presidente mexicano, Andrés Manuel Lopez Obrador, já lamentou a morte dos dois, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

"As minhas profundas condolências aos familiares (...). Como autoridade, assumo o compromisso de investigar as causas, contar a verdade sobre o sucedido e agir em conformidade", afirmou Obrador.

O Governo do estado mexicano de Puebla exigiu também uma investigação exaustiva, transparente e com especialistas internacionais para determinar as causas do acidente.