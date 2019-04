Presidente do Sudão terá renunciado

O refugiado do Sudão que esteve detido na Ilha Manus ganhou um prémio de Direitos Humanos

O presidente do Sudão Omar al-Bashir abandonou o cargo após quatro meses de protestos e estão a decorrer negociações para que seja nomeado um governo de transição. Fontes do governo anunciaram que as forças armadas vão fazer "uma declaração importante" na manhã desta quinta-feira.

Trinta anos depois de ter tomado posse como presidente Omar al-Bashir não resistiu às manifestações que foram tendo lugar nos últimos meses contra a política do seu governo.

Este anúncio surgiu pouco antes de nova manifestação na capital do Sudão, Cartum. A organização do protesto têm apelado á união da população desde o fim de semana.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Durante a manhã desta quinta-feira, a rádio sudanesa apenas divulga marchas militares e a televisão anunciou uma "declaração importante das forças armadas". Os protestos contra a política de Omar al-Bashir provocaram desde sábado 22 mortos na sequência de confrontos entre forças de segurança sudanesas e os manifestantes.

Até agora Bashir tinha recusado renunciar ao governo do país, alegando que a oposição devia tentar ganhar eleições para assumir o poder.