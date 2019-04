Rio de Janeiro decreta estado de calamidade pública por causa das chuvas

Confrontos durante festas de Carnaval no Rio de Janeiro fazem dois mortos

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, decretou esta quinta-feira o estado de calamidade pública por causa das chuvas que atingem a cidade desde o início da semana e que já causaram pelo menos dez mortos.

O decreto, publicado no Diário Oficial, garante à Prefeitura do Rio de Janeiro poder para executar medidas excecionais, como, por exemplo, realocar verbas e solicitar recursos do Governo Federal para reparar os estragos causados pelas chuvas.

A câmara municipal também autorizou a verba de 40 milhões de reais (9,2 milhões de euros), dinheiro que deverá ser usado em drenagem e manutenção da rede de águas pluviais.

O temporal que atingiu a cidade mais emblemática do Brasil a partir do fim da tarde da última segunda-feira foi o mais forte em 22 anos, segundo o órgão Alerta Rio, ligado à Prefeitura do Rio.

O volume de chuva acumulado no Rio de Janeiro em apenas quatro horas na noite de segunda-feira foi 70% superior ao esperado para todo o mês de abril em alguns locais.

Ao longo da semana as chuvas perderam força, mas na manhã desta quinta-feira a situação ainda era de crise, segundo dados do Alerta Rio.