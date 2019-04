Português que morreu no Sri Lanka é de Viseu e estava em lua-de-mel

A vítima portuguesa dos ataques no Sri Lanka é um homem, com cerca de 30 anos, natural de Viseu. Rui Lucas, que tinha casado na semana passada, estava de lua-de-mel no país, hospedado num dos hotéis alvo das explosões que marcaram a manhã do domingo de Páscoa no Sri Lanka.

"Era uma pessoa com um coração enorme, extremamente profissional e muito amigo", disse ao DN Augusto Teixeira, patrão da vítima, destacando que foi "um choque brutal" saber que o português era um dos 207 mortos nas explosões.

Rui Lucas era técnico de automação e energia na empresa T&T Multieléctrica há cerca de 10 anos e vivia há vários anos com a mulher com quem casou recentemente. Segundo Augusto Teixeira, tinha viajado para o Sri Lanka no início da semana.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, repudiou os ataques no Sri Lanka e contou que apresentou as condolências à viúva da única vítima portuguesa conhecida até ao momento.

"O meu pensamento vai em especial para a família da vítima portuguesa e já tive a oportunidade de apresentar as condolências à viúva", afirmou, em declarações à agência Lusa.

Em declarações à Lusa ao telefone, José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, disse já ter falado com a esposa do português que faleceu hoje no Sri Lanka, a quem transmitiu uma mensagem de condolências e deixou os contactos para prestar "o apoio devido e indispensável nesta altura".

De acordo com o secretário de Estado das Comunidades, existem dez portugueses com residência inscrita na embaixada de Portugal em Nova Deli, e até agora os únicos contactos que o gabinete de emergência teve foi das duas famílias cujos familiares estavam em turismo na ilha.

Em conferência de imprensa na capital Colombo, o porta-voz da polícia, Ruwan Gunasekara, revelou que número de mortos ascende agora a 207, entre os quais vários estrangeiros, um dos quais o português, e o de feridos aos 450.

No total, registam-se oito explosões no país. A capital, Colombo, foi hoje alvo de pelo menos: em quatro hotéis de luxo e uma igreja. Duas outras igrejas foram também alvo de explosões, uma em Negombo, a norte da capital e onde há uma forte presença católica, e outra ao leste do país. A oitava e última explosão, até ao momento, teve lugar num complexo de vivendas na zona de Dermatagoda.