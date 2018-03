Pub

Estrutura na Universidade Internacional da Florida abateu

Uma ponte pedonal na Universidade Internacional da Florida, em Miami (EUA) desmoronou, esta quinta-feira. Há relatos de um número ainda indeterminado de mortos.

A ponte passava sobre uma via rápida e ruiu sobre vários carros em circulação.

Segundo a cadeia de televisão NBC, pelo menos cinco automóveis ficaram esmagados.

A CNN avança que a ponte foi construída no passado sábado. Teve um custo de 14,2 milhões de dólares, parte do fundo 19,4 milhões para construção de infraestruturas criado pelo Departamento de Transportes, do governo americano.

(Em atualização)