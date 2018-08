Ponte de Génova. Selfies e abraços para apoiar ministro do Interior

Matteo Salvini não deixou de cumprimentar os apoiantes no funeral de estado das vítimas da queda da ponte

O ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, e o vice primeiro-ministro, Luigi Di Maio, receberam o apoio da população durante o funeral de 19 das 43 vítimas da queda de um viaduto na cidade italiana de Génova, no sábado.

Na Fiera, em Génova, os dois governantes receberam abraços e apertos de mão dos apoiantes que ali se reuniram. Como mostra um vídeo publicado pelo jornal La Repubblica, o ministro do interior pousou, inclusive, para algumas selfies com os populares, durante o funeral de estado organizado para as vítimas.

Matteo Salvini foi alvo de críticas na sequência da queda da ponte, nomeadamente por ter participado num jantar com os membros do seu partido de extrema-direita, na noite de terça-feira, algumas horas depois da tragédia que, de acordo com o último balanço, matou 43 pessoas e provocou mais de 600 desalojados.

O comportamento do governante gerou uma onda de críticas por parte dos membros da oposição e da população, e houve mesmo quem pedisse a demissão do ministro do Interior.

Entretanto, após a morte de um dos feridos que se encontrava em estado grave, um camionista, de 36 anos, foram dadas como concluídas as buscas para encontrar desaparecidos.

A tragédia ocorreu na terça-feira, por volta das 12.00, com a queda de cerca de 100 metros da ponte Morandi e de diversos veículos.