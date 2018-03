Pub

"Suspeito ainda a monte, polícia aconselha a procurar abrigo", informou universidade no Twitter. Polícia montou caça ao homem

Duas pessoas foram mortas a tiro no campus de uma universidade no Michigan, EUA, esta sexta-feira. A polícia foi chamada ao local depois de terem sido ouvidos tiros num dos dormitórios da instituição, causando o pânico na Central Michigan University, e ainda procura o atirador. No entanto, as duas vítimas não são alunos e a polícia "acredita que a situação teve origem num problema doméstico", sendo que não há mais feridos, informa a universidade.

O atirador é um aluno de 19 anos, que está a monte, pelo que as autoridades pedem a toda a gente para que fique dentro de casa ou para se manter afastada do campus, já que o jovem é considerado armado e perigoso.

Foi a própria escola que informou da situação no Twitter, além de ter enviado alertas aos alunos, no início da manhã. "Suspeito ainda a monte, polícia aconselha a procurar abrigo", lê-se na mensagem.

Segundo a Associated Press, a universidade tem cerca de 23 mil alunos e o campus é em Mount Pleasant, 112 km a norte de Lansing.

Este incidente acontece numa altura em que a violência com armas está no centro do debate nos Estados Unidos, depois do ataque num liceu da Florida ter feito 17 mortos, muitos deles estudantes.