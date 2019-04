Polícia espanhol passou 269 multas em oito horas de turno

Não se sabe se é um recorde mundial, mas é sem dúvida uma marca extraordinária. Um polícia municipal da localidade de El Puerto de Santa Maria, na Andaluzia, no sul de Espanha, passou 269 multas no seu turno de oito horas no dia 5 de maio de 2018.

A história foi agora revelada pelo jornal El País e conta que o agente aproveitou que se tratava do fim de semana do Grande Prémio de Motociclismo de Jerez para disparar em todos os sentidos, aproveitando a enorme concentração de motards naquela localidade. O pior foi depois... É que após o seu turno, o polícia teve de introduzir no sistema informático 247 das multas que tinha passado, tendo até bloqueado o sistema que ficou fora de serviço durante uma semana.

Perante esta situação insólita, o município decidiu a devolução de boa parte do dinheiro aos condutores multados e iniciou uma investigação por eventuais irregularidades. O El País citou entretanto um agente, que preferiu o anonimato, que revelou que das 451 multas passadas nesse fim de semana de Grande Prémio, mais de 250 foram passadas pelo prolífico polícia. "Não é normal que se passem tantas multas num turno", disse. Afinal, feitas as contas, o referido agente passou uma média de uma multa a cada dois minutos.