Polícia de Barcelona distribui kits de roupa a banhistas vítimas de furtos

Só este verão já foram entregues 174 kits de roupa a banhistas que foram sujeitos a furtos nas praias do litoral de Barcelona. Estes conjuntos de emergência, compostos por uma t-shirt, calções, chinelos e um bilhete de metro, são particularmente úteis aos banhistas das praias de nudistas Sant Sebastià e Mar Bella, que costumam estar na mira dos ladrões.

Segundo o El Pais, os kits são entregues por oficiais da Guarda Urbana de Barcelona desde o início da época balnear, a 27 de maio. Desde que foram introduzidos, em 2016, o número de kits distribuídos tem vindo a aumentar. No primeiro ano, por exemplo, foram entregues 120.

O aumento do número de kits distribuídos, adianta o jornal espanhol, confirma a "crise de segurança" que se vive na cidade, como reconheceu recentemente Albert Batlle, vice-presidente da câmara municipal de Barcelona.

Até 21 de agosto registaram-se 853 furtos na esquadra de Barceloneta, uma das praias mais populares da cidade. No mesmo período foram relatados 27 roubos com recurso a violência no interior de veículos e 17 casos de roubos com violência.

A unidade de praia da Guarda Urbana deteve 137 pessoas e puniu 212 pela prática de furtos, roubos e outros delitos. De acordo com o El País, as autoridades apreenderam mais de 102 mil bebidas e receberam mais de 9500 reclamações relacionadas com venda ambulante.

Além dos furtos dos pertences dos banhistas, os vendedores ambulantes são outra das preocupações nas praias de Barcelona, onde frequentemente tentam vender bebidas, marijuana, massagens ou tatuagens.

As brigadas da unidade de praia fazem patrulhas a pé, de mota, carro, quadriciclos e barcos, nos quais efetuam trabalho de vigilância.