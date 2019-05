Polícia descobre mais de mil armas numa mansão de um das famílias mais ricas do país

É uma das maiores recuperações de armas da história da polícia de Los Angeles (Estados Unidos): esta semana foram encontradas mais de mil armas de fogo numa mansão no bairro de classe alta Bel Air. E segundo o jornal The Guardian a casa em questão pertence à família Getty, uma das mais conhecidas e ricas do país, que está envolvida no negócio do petróleo. Mas o que faria lá este arsenal ainda não é claro.

De acordo com uma mensagem no Twitter da polícia de Los Angeles, os agentes receberam informações anónimas de que haveria uma pessoa a fabricar e a vender armas de fogo ilegais numa residência do bairro de luxo, onde vivem por exemplo Beyoncé e Jay-Z.

Na sequência das buscas foi detido um homem que estaria dentro da mansão e que não tem uma ligação clara com os proprietários da mesma. A casa está registada em nome de Cythia Beck, uma magnata que trabalha no setor imobiliário em Los Angeles, casada com Gordon Getty, filho do dono do império de petróleo Getty - J. Paul Getty.

"Eu nunca vi tantas armas durante a minha carreira de 31 anos", confessou o tenente Chris Ramirez à ABC News. "É um arsenal muito grande, numa residência como esta, neste tipo de bairro. É surpreendente".

A lista de armas é extensa e envolve armas automáticas de estilo militar AR-15, metralhadoras Thompson da II Guerra Mundial, revólveres de calibre 44 e 357 magnum, uma metralhadora Uzi de 9mm com silenciador. Foram precisas 12 horas e 30 agentes para confiscar todas as armas.