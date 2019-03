"Podemos voltar para trás?" Avião dá meia volta após mãe esquecer bebé no aeroporto

"Que Deus nos ajude. Podemos voltar?", ouve-se um piloto perguntar à torre de controlo num vídeo agora divulgado. O avião, com destino a Kuala Lumpur, na Malásia, estava a pedir autorização para regressar ao aeroporto de Jidá, na Arábia Saudita, após uma passageira recusar prosseguir viagem. A mulher esquecera o bebé no terminal do aeroporto antes de embarcar.

No vídeo, que revela o diálogo entre o piloto e as autoridades do aeroporto, percebe-se que estas ficam sem saber bem qual o procedimento a seguir num caso como este.

"Este voo pede para regressar", diz o controlador aéreo a um colega. "Uma passageira esqueceu-se do bebé na zona de espera, coitadinho!" Já o piloto vai repetindo. "Já lhe disse, uma passageira deixou o bebé no terminal e recusa continuar dentro do avião".

O avião acaba por ser autorizado a regressar ao aeroporto. "OK, voltem para a porta", afirma o controlador aéreo, antes de acrescentar: "Esta é nova!"

É muito raro os aviões serem autorizados a desviar a rota ou a regressar ao ponto de partida a não ser por motivos de segurança ou devido a problemas de saúde de um dos passageiros.

Mas já aconteceu e até pelas razões menos óbvias. Em 2013 um voo da American Airlines que fazia a ligação entre Los Angeles e Nova Iorque foi desviado para Kansas City porque um dos passageiros recusava parar de cantar I Will Always Love You, de Whitney Houston.